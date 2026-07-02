Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске выявили первый случай заболевания эрлихиозом в 2026 году

За неделю клещи укусили 1101 жителя Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае выявили первый случай заболевания эрлихиозом в 2026 году — диагноз подтвердили у 15-летнего подростка из регионального центра. В Роспотребнадзоре уточнили, что клещ присосался к нему в области ребер в минувшие выходные.

Всего за последнюю неделю от присасывания членистоногих пострадал 1101 житель региона, из которых 190 — дети. Санитарные врачи отметили сезонное снижение активности клещей.

«С начала сезона зафиксировано 13 458 обращений, включая 2 918 несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.

Жителей края призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше