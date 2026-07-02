В Красноярске выявили первый случай заболевания эрлихиозом в 2026 году

В Красноярском крае выявили первый случай заболевания эрлихиозом в 2026 году — диагноз подтвердили у 15-летнего подростка из регионального центра. В Роспотребнадзоре уточнили, что клещ присосался к нему в области ребер в минувшие выходные.
Всего за последнюю неделю от присасывания членистоногих пострадал 1101 житель региона, из которых 190 — дети. Санитарные врачи отметили сезонное снижение активности клещей.
«С начала сезона зафиксировано 13 458 обращений, включая 2 918 несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.
Жителей края призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.
Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.