8 БПЛА сбили ночью 2 июля в Воронежской области

В ночь на 2 июля на Воронежскую область снова произошла массовая атака вражеских беспилотников. Опасность объявили около восьми вечера вторника. А ночью системы оповещения об угрозе непосредственного удара БПЛА сработали в нескольких районах области. Сирены взвыли в Богучарском, Россошанском, Бобровском, Лискинском, Бутурлиновском, Острогожском районах. Военные сбили воздушные цели.
— Минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над пятью районами Воронежской области уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сообщил утром в четверг губернатор Александр Гусев.
Беспилотная опасность продлилась в регионе 12 часов, отменили угрозу в 7.33.
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