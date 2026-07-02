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8 БПЛА сбили ночью 2 июля в Воронежской области

12 часов продлилась беспилотная опасность в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 2 июля на Воронежскую область снова произошла массовая атака вражеских беспилотников. Опасность объявили около восьми вечера вторника. А ночью системы оповещения об угрозе непосредственного удара БПЛА сработали в нескольких районах области. Сирены взвыли в Богучарском, Россошанском, Бобровском, Лискинском, Бутурлиновском, Острогожском районах. Военные сбили воздушные цели.

— Минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над пятью районами Воронежской области уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сообщил утром в четверг губернатор Александр Гусев.

Беспилотная опасность продлилась в регионе 12 часов, отменили угрозу в 7.33.

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