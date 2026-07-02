Опрос показал, что большинство россиян планируют работать на пенсии

Наиболее комфортным уровнем дохода для пенсионера в текущем году опрошенные чаще всего называли сумму от 50 до 100 тыс. руб. (более трети). Доход до 30 тыс. руб. устроил бы 15% респондентов, каждый шестой выбрал бы диапазон от 30 тыс. до 50 тыс. руб. При этом 16% сочли бы достаточной сумму в 100−200 тыс. руб., а еще 17% уверены, что для достойной жизни необходимо не менее 200 тыс. руб. ежемесячно.