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Опрос показал, что большинство россиян планируют работать на пенсии

Более половины работающих россиян до 60 лет планируют продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию, следует из результатов опроса группы «Ренессанс Страхование» (есть у РБК).

Источник: РБК

Более половины работающих россиян до 60 лет планируют продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию, следует из результатов опроса группы «Ренессанс Страхование» (есть у РБК).

Каждый шестой респондент твердо намерен не прекращать работу на пенсии. Еще 15% будут принимать решение в зависимости от обстоятельств, столько же готовы перейти на неполный рабочий день, а для 14% определяющим фактором станет состояние здоровья.

Основные мотивы продолжать работать — желание помогать близким (30%), любовь к своему делу (29%), стремление сохранить независимость в финансах (27%), а также кредитные обязательства и ипотека (25%).

Наиболее комфортным уровнем дохода для пенсионера в текущем году опрошенные чаще всего называли сумму от 50 до 100 тыс. руб. (более трети). Доход до 30 тыс. руб. устроил бы 15% респондентов, каждый шестой выбрал бы диапазон от 30 тыс. до 50 тыс. руб. При этом 16% сочли бы достаточной сумму в 100−200 тыс. руб., а еще 17% уверены, что для достойной жизни необходимо не менее 200 тыс. руб. ежемесячно.

В качестве дополнительных источников дохода на пенсии респонденты чаще всего называли сдачу собственной недвижимости в аренду (36%), личные накопления (34%) и продажу имущества (каждый третий). Также в число популярных вариантов вошли выплаты по программам долгосрочных сбережений (33%) и собственный бизнес (32%).

По словам генерального директора НПФ «Ренессанс накопления» Владислава Гусева, программа долгосрочных сбережений действует с 2024 года и предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. руб. в год, а также налоговые вычеты и льготы.

«Как показал опрос, не все еще успели с ней (программой долгосрочных сбережений. — РБК) ознакомиться, поэтому у нее большой потенциал для роста. Чем раньше человек принимает решение начинать копить, тем его финансовые цели становятся достижимее», — добавил Гусев.

Исследование проводилось в июне 2026 года методом онлайн-опроса среди 1275 жителей городов-миллионников.

По данным Соцфонда, средний размер пенсии неработающих россиян по состоянию на 1 мая составил 25 839 ₽

Всего в стране насчитывается более 40 млн пенсионеров, из которых около 8,3 млн продолжают работать, а более 32 млн относятся к категории неработающих пенсионеров.

Средний размер пенсионных выплат на указанную дату составил 25 399 ₽ При этом у работающих пенсионеров средняя пенсия ниже — 23 721 ₽

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