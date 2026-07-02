За сутки в Ростовской области потушили 14 ландшафтных пожаров

Также за минувшие сутки донские спасатели ликвидировали последствия шести дорожно-транспортных происшествий.
Общая численность привлеченных сил составила 260 человек, задействовано было 65 единиц спецтехники.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше