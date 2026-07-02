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За сутки в Ростовской области потушили 14 ландшафтных пожаров

Донские спасатели потушили 11 техногенных пожаров за 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

За 1 июля подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 11 техногенных пожаров и 14 загораний сухой растительности. Такой статистикой поделились в донском МЧС.

Также за минувшие сутки донские спасатели ликвидировали последствия шести дорожно-транспортных происшествий.

Общая численность привлеченных сил составила 260 человек, задействовано было 65 единиц спецтехники.

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