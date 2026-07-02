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Красноярцев приглашают в походы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В июле Центр путешественников приглашает жителей города в бесплатные походы, на экскурсии и занятия на природе. Участников ждут прогулки по экопаркам, живописным смотровым площадкам и Столбам.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В июле Центр путешественников приглашает жителей города в бесплатные походы, на экскурсии и занятия на природе. Участников ждут прогулки по экопаркам, живописным смотровым площадкам и Столбам.

Каждую среду будет проходить вечерний маршрут «Закат на Сопках». Вместе с инструктором участники поднимутся на Вторую и Николаевскую сопки Гремячей гривы, чтобы встретить закат на высоте около 500 метров над уровнем моря.

В программе месяца также походы на Серебряниковскую видовку, Торгашинский хребет, обзорную площадку «Здравствуй, Мана», маршрут вдоль Енисея «Красивым берегом идем», прогулка к Пятой видовке и большой поход по нацпарку «Красноярские Столбы» с посещением скал «Манская стенка» и «Манская баба».

Кроме походов, красноярцев приглашают на занятия «Йога на минималках» под открытым небом, а в конце месяца — на историческую экскурсию по Троицкому кладбищу, где расскажут о выдающихся жителях города.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Она открывается за три дня до каждого события. Подробное расписание опубликовано в официальном сообществе Центра путешественников в ВКонтакте.

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