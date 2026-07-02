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Бензин в Прикамье подорожал на 3,29 рубля за неделю

С 23 по 29 июня 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 3,29 ₽, до 73,45 ₽ за литр, сообщает Росстат.

Источник: Коммерсантъ

С 23 по 29 июня 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 3,29 ₽, до 73,45 ₽ за литр, сообщает Росстат.

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 3,33 ₽, до 70,38 ₽ за литр, АИ-95 — на 3,32 ₽, до 75,35 ₽ за литр, АИ-98 — на 44 коп., до 99,98 ₽ за литр, дизельное топливо подорожало на 2,61 ₽, до 84,47 ₽ за литр. Средняя цена бензина в ПФО составила 69,66 ₽ за литр.

По данным Росстата, с 23 по 29 июня 2026 г. изменение цен на бензин зафиксировано в 82 субъектах РФ, более всего в Севастополе +30,0%. Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Московской области (-1,6%) и Москве (-0,7%).

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