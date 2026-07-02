Бензин в Прикамье подорожал на 3,29 рубля за неделю

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 3,33 ₽, до 70,38 ₽ за литр, АИ-95 — на 3,32 ₽, до 75,35 ₽ за литр, АИ-98 — на 44 коп., до 99,98 ₽ за литр, дизельное топливо подорожало на 2,61 ₽, до 84,47 ₽ за литр. Средняя цена бензина в ПФО составила 69,66 ₽ за литр.