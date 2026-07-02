«Продавали под известными марками»: в Ачинске троих мужчин осудили за подпольное производство алкоголя на 750 тыс. рублей

Готовую продукцию разливали по стеклянным бутылкам под видом водки и коньяка. При этом обвиняемые использовали чужие товарные знаки без разрешения и продавали алкоголь без лицензии и акцизных марок. По данным полиции, спиртное сбывали в Ачинском и Козульском муниципальных округах, а также в Красноярске.