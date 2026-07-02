«Продавали под известными марками»: в Ачинске троих мужчин осудили за подпольное производство алкоголя на 750 тыс. рублей

В Ачинске суд вынес приговор трем мужчинам, которых признали виновными в незаконном производстве и продаже алкоголя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным следствия, в ноябре 2022 года ранее судимый житель Ачинска вместе с двумя знакомыми организовал кустарное производство алкоголя. Мужчины покупали спирт и тару, а затем в одном из гаражных боксов смешивали жидкость с водой, пищевыми добавками и концентратами, чтобы получить разные вкусы.
Готовую продукцию разливали по стеклянным бутылкам под видом водки и коньяка. При этом обвиняемые использовали чужие товарные знаки без разрешения и продавали алкоголь без лицензии и акцизных марок. По данным полиции, спиртное сбывали в Ачинском и Козульском муниципальных округах, а также в Красноярске.
Деятельность группы пресекли в июне 2023 года. Во время обысков в гаражах, где производили и хранили продукцию, полицейские изъяли более 1700 литров алкогольной и спиртосодержащей жидкости. Ее стоимость оценили примерно в 750 тыс. рублей.
Организатору схемы суд назначил 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Его подельники получили 4 года и 3 года лишения свободы условно.