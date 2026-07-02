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Аэропорт в Нижнем Новгороде закрыли 2 июля из-за атаки БПЛА

Для удобства путешественников доступны ряд сервисов: бесплатный доступ к Wi‑Fi, работа круглосуточного медпункта, комната матери и ребёнка, стойки для зарядки устройств, а также питьевые фонтанчики.

В ночь на 2 июля был введён временный режим закрытия Международного аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Росавиации.

Уведомление об этом поступило в 3:00. В настоящее время воздушная гавань не осуществляет приём и отправку авиарейсов. В ведомстве пояснили, что ограничение введено в целях обеспечения безопасности полётов.

Пресс‑служба аэропорта информирует, что обслуживание пассажиров продолжается силами сотрудников авиакомпаний и самого аэропорта. Для удобства путешественников доступны ряд сервисов: бесплатный доступ к Wi‑Fi, работа круглосуточного медпункта, комната матери и ребёнка, стойки для зарядки устройств, а также питьевые фонтанчики.

Ранее человек погиб из-за атаки БПЛА в Нижегородской области в ночь на 2 июля. Власти окажут всестороннюю поддержку его семье.

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