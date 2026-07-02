ДВХМ открывает авторскую выставку Виктора Пащенко «Река времени — Амур»

Так, в персональный проект войдет крупный блок фотографий, на которых запечатлены монументальные работы для социальных объектов в Хабаровском крае. Виктор вместе с ведущими архитекторами Дальнего Востока создавал витражи, мозаики, росписи, керамические рельефы и художественное стекло. Творческую компанию ему составляли Антон Ческидов, Александр Мамешин, Юрий Подлесный и Светлана Вялкина. География их деятельности включает Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Амурск и Ванино.