ДВХМ открывает авторскую выставку Виктора Пащенко «Река времени — Амур»

Дальневосточный художественный музей анонсировал открытие авторской выставки Виктора Павловича Пащенко «Река времени — Амур». Мероприятие стартует 10 июля 2026 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На площадке ДВХМ разместят более 100 работ Виктора Пащенко, созданные в разные периоды его творчества. Среди них произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, а также художественные решения для анимационных фильмов. Однако перечисленными работами выставка не ограничится.
— Виктор Пащенко — член ВТОО «СХР», художник-монументалист, живописец, график и мастер прикладного искусства. После окончания МГХИ имени В. И. Сурикова он приехал в Хабаровский край по своему выбору и стал свидетелем яркого культурного расцвета Комсомольска-на-Амуре, — пишет пресс-служба Дальневосточного художественного музея.
Так, в персональный проект войдет крупный блок фотографий, на которых запечатлены монументальные работы для социальных объектов в Хабаровском крае. Виктор вместе с ведущими архитекторами Дальнего Востока создавал витражи, мозаики, росписи, керамические рельефы и художественное стекло. Творческую компанию ему составляли Антон Ческидов, Александр Мамешин, Юрий Подлесный и Светлана Вялкина. География их деятельности включает Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Амурск и Ванино.
Выставка продлится до 2 августа 2026 года.
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