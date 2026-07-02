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ДВХМ открывает авторскую выставку Виктора Пащенко «Река времени — Амур»

В экспозиции проекта представят свыше 100 работ.

Источник: Хабаровский край сегодня

Дальневосточный художественный музей анонсировал открытие авторской выставки Виктора Павловича Пащенко «Река времени — Амур». Мероприятие стартует 10 июля 2026 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На площадке ДВХМ разместят более 100 работ Виктора Пащенко, созданные в разные периоды его творчества. Среди них произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, а также художественные решения для анимационных фильмов. Однако перечисленными работами выставка не ограничится.

— Виктор Пащенко — член ВТОО «СХР», художник-монументалист, живописец, график и мастер прикладного искусства. После окончания МГХИ имени В. И. Сурикова он приехал в Хабаровский край по своему выбору и стал свидетелем яркого культурного расцвета Комсомольска-на-Амуре, — пишет пресс-служба Дальневосточного художественного музея.

Так, в персональный проект войдет крупный блок фотографий, на которых запечатлены монументальные работы для социальных объектов в Хабаровском крае. Виктор вместе с ведущими архитекторами Дальнего Востока создавал витражи, мозаики, росписи, керамические рельефы и художественное стекло. Творческую компанию ему составляли Антон Ческидов, Александр Мамешин, Юрий Подлесный и Светлана Вялкина. География их деятельности включает Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Амурск и Ванино.

Выставка продлится до 2 августа 2026 года.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о старте выставки «Сокровища Северной обители». На ней можно увидеть сюжетные и праздничные иконы из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника.