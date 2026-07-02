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Синоптики прогнозируют в Москве самый жаркий день с начала лета

В Москве в четверг ожидается температура до плюс 31 градуса и без осадков. Сегодняшний день в столице будет самым жарким с начала лета, заявила главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

В Москве в четверг ожидается температура до плюс 31 градуса и без осадков. Сегодняшний день в столице будет самым жарким с начала лета, заявила главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дневная температура в Москве составит +29…+31°С, по области — +26…+31°С. Атмосферное давление будет в пределах климатической нормы, уточнила синоптик. «Температура воздуха будет выше климатической нормы почти на пять градусов», — рассказала «РИА Новости» госпожа Позднякова.

Рекордная жара в Москве была зафиксирована в середине июня. После этого в городе несколько дней шли дожди. Из-за жаркой погоды в метро и на вокзалах города бесплатно раздают воду.