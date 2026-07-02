За неправильное лечение перелома пермяк взыскал с травмпункта 50 тысяч рублей

Пермский суд взыскал с частного травмпункта 50 тысяч рублей за некачественное лечение перелома. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.
Житель Мотовилихинского района Перми обратился в суд с заявлением, где сообщил, что в прошлом году повредил руку. С закрытым переломом он обратился в частный травмпункт, где медики сложили ему кости и отправили домой. Но как выяснилось, лечение было проведено некачественно.
Конечность срослась неправильно, и пермяку пришлось проходить дополнительный курс лечения и реабилитации после него. Поэтому он попросил суд обязать медиков компенсировать причиненный ему моральный вред, а также погасить понесенные им дополнительные расходы.
Выводы судебно-медицинской экспертизы подтвердили правоту заявителя и суд принял решение взыскать с частного травмпункта 50 тысяч рублей за моральный вред и возместить пациенту затраты на лекарства и оплату государственной пошлины.
Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.