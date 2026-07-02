За неправильное лечение перелома пермяк взыскал с травмпункта 50 тысяч рублей

Житель Мотовилихинского района Перми обратился в суд с заявлением, где сообщил, что в прошлом году повредил руку. С закрытым переломом он обратился в частный травмпункт, где медики сложили ему кости и отправили домой. Но как выяснилось, лечение было проведено некачественно.