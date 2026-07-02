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Еще пять аэропортов в России закрыли для полетов

В аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Ульяновска, Чебоксар и Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

Источник: РБК

В аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Ульяновска, Чебоксар и Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Сообщение было опубликовано в 3:00 мск. За два часа до этого ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в воздушной гавани Пензы.

Ранее Росавиация сообщала, что для полетов закрыли аэропорты Калуги, Тамбова и Саратова. На момент публикации материала в авиагаванях продолжают действовать ограничительные меры.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 2 июня оперштаб Белгородской области сообщил, что в результате атаки украинского дрона по частному дому в селе Малакеево погиб мужчина. Жена погибшего получила акубаротравму и ссадины.

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