В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Менее чем через 20 минут ограничения ввели в аэропорту Саратова.
Вечером 1 июля в московском аэропорту Жуковский вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
В авиагавани сняли ограничительные меры после того, как мэр столицы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве БПЛА.
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