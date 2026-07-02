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В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

Источник: РБК

В аэропортах Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Менее чем через 20 минут ограничения ввели в аэропорту Саратова.

Вечером 1 июля в московском аэропорту Жуковский вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В авиагавани сняли ограничительные меры после того, как мэр столицы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве БПЛА.

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