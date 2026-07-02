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Налог на солнечные дни: Леонтьев платит 5 млн в год за виллу в Майами за млрд рублей

Ежегодный налог на виллу Валерия Леонтьева в Майами вырос до почти 5 миллионов рублей — за три года прибавка составила около 200 тысяч. В 2023-м певец заплатил $59 906, в 2025-м — уже $62 450. За десять лет налог на недвижимость артиста увеличился примерно на 50%. Об этом пишет SHOT.

Сам особняк за это время подорожал втрое. Леонтьев купил его в 2014 году за $4 млн (в кризис 2009—2010 годов дом можно было взять за $2,5 млн). Сейчас рыночная стоимость виллы оценивается в $12,2 млн (около 950 млн рублей).

На участке площадью 1,6 тысячи кв. м расположен дом почти 600 кв. м с шестью спальнями, семью ванными, спа-зоной, сауной, тренажёрным залом, лифтом, бассейном и собственным причалом.

Ранее СМИ сообщали, что Валерий Леонтьев поднял стоимость своих концертов в России до 17 миллионов рублей. Столь значительный рост цен связан с изменением финансовой стратегии. Артист, живущий на два континента, больше не хочет распыляться на разовые выступления. Однако в его команде заявили, что цены для россиян остаются прежними.

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