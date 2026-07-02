Вузы Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-целевиков

В пакете документов на получение высшего образования на условиях целевой подготовки должны быть договор о целевой подготовке специалиста, медсправка, рекомендация с последнего места работы (службы) или школьного педсовета, документ, удостоверяющий личность, а также характеристика из школы, гимназии, лицея или колледжа. Также нужно будет предоставить документ об образовании и документы о льготах, если таковые имеются.