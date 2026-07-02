Вузы Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-целевиков

Внутренние вступительные испытания начнутся в вузах с 4 июля и продлятся до 10 июля, а зачисление абитуриентов-целевиков состоится по 12 июля.
В пакете документов на получение высшего образования на условиях целевой подготовки должны быть договор о целевой подготовке специалиста, медсправка, рекомендация с последнего места работы (службы) или школьного педсовета, документ, удостоверяющий личность, а также характеристика из школы, гимназии, лицея или колледжа. Также нужно будет предоставить документ об образовании и документы о льготах, если таковые имеются.
Есть еще одно условие для поступления на ряд специальностей — средний балл документа об образовании должен быть не ниже 7. Но на наиболее востребованные белорусской экономикой специальности эта норма не распространяется.
Что касается внутренних экзаменов для поступления, то абитуриентам-целевикам необходимо пройти одно вступительное испытание в устной или практической форме по первому профильному предмету.
Сам конкурс среди целевиков будет выстраиваться на основе суммы среднего балла документа об образовании и балла, который абитуриент получит на экзамене.
Те, кто не сможет поступить на этих условиях, имеет право поучаствовать в конкурсе на поступление в вуз на общих основаниях. Для этого нужно предоставить сертификаты централизованного экзамена и централизованного тестирования.
Всего в планах на этот год набрать около 6,3 тысячи первокурсников с целевыми направлениями.