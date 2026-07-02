Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев: город окажет помощь семье погибшего при атаке БПЛА

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своём канале в мессенджере MAX, что 2 июля силами ПВО продолжается отражение массированной атаки вражеских беспилотников. Локальные повреждения получили промышленные и жилые объекты, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
«С большим горем подтверждаю гибель одного мирного жителя. Выражаю глубокие соболезнования его семье и близким; город обязательно окажет всю необходимую поддержку», — написал мэр Юрий Шалабаев. «Прошу всех сохранять спокойствие, в том числе и в интернет‑пространстве. Ситуация находится под контролем, экстренные службы и подразделения ПВО работают на местах и продолжают ликвидировать последствия», — добавил Шалабаев.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе были сбиты 30 вражеских БПЛА, в результате атаки есть один погибший и четверо пострадавших.