Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

«Большую часть дня в Москве — переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха — плюс 29 — плюс 31 градус. Ветер южный, скорость его от четырех до девяти метров в секунду. Давление падает: к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — сообщил Леус.