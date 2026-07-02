Компания «Абсолют Страхование» сменила владельца

Инвестиционная группа «Абсолют» Александра Светакова (№ 54 в рейтинге Forbes) продала компанию «Абсолют Страхование», которая входит в топ-30 на этом рынке. О закрытии сделки РБК сообщил представитель группы.
Новым собственником актива стала «группа инвесторов, получившая 100% долей в страховщике», имена покупателей не раскрываются.
Как сообщил представитель «Абсолюта», «Абсолют Страхование» продолжит работать под прежним названием, а также сохранит действующую сеть офисов и команду сотрудников. Все обязательства перед клиентами будут исполняться в полном объеме: действующие договоры сохраняют силу на прежних условиях, обслуживание продолжится в стандартном режиме, заверил представитель группы «Абсолют».
Как следует из данных СПАРК, ранее «Абсолют Страхование» принадлежала комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Гамма Капитал» под управлением УК «Абсолют Эссет Менеджмент». 26 июня 100% страховщика перешли к ОАО ЦАНЦ — эта компания существует с 1995 года, ее уставный капитал составляет чуть менее 138 тыс. руб. Актуальный состав ее акционеров не раскрывается. После этого ЦАНЦ уже заложила актив УК «Абсолют Эссет Менеджмент».
По данным «Эксперт РА», по итогам 2025 года «Абсолют Страхование» занимала 30-е место на российском рынке по объему собранных премий (11,8 млрд руб.). Компания с активами 12,4 млрд руб. и капиталом 5,8 млрд руб. является универсальным страховщиком, но основными направлениями ее деятельности считается страхование автокаско (19% собранных премий за прошлый год), страхование прочего имущества юридических лиц, страхование от несчастных случаев и болезней, страхование грузов и добровольное медицинское страхование (ДМС). В марте агентство подтвердило рейтинг «Абсолют Страхования» на уровне А+ со стабильным прогнозом. Аналитики указали, что в конце прошлого года страховщик сформировал резервы «по крупному заявленному убытку», а также столкнулся с ростом рыночного риска в результате покупки «длинных» облигаций. «Абсолют Страхование» выступала одним из страховщиков танкеров «Волгонефть», которые в декабре 2024 года потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к разливу мазута в море и загрязнению побережья. Согласно отчетности по МСФО, 2025 год компания завершила с прибылью 1,2 млрд руб., но финансовый результат снизился почти на 12%.
О том, что «Абсолют Страхование» выставлена на продажу, стало известно еще в июне 2024 года. Как писал «Коммерсант», на тот момент среди претендентов на актив были группа Совкомбанка и страхования компания «Югория». В сентябре того же года «Интерфакс» сообщил о «продвинутой стадии переговоров» продавца с «Совкомбанк Страхованием», а «Коммерсант» упоминал о двух интересантах — помимо структуры Совкомбанка, это, по данным издания, была группа МТС. На тот момент «Абсолют Страхование» оценивалась в 10 млрд руб.
РБК направил запросы в Совкомбанк, МТС и «Югорию».