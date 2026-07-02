Компания «Абсолют Страхование» сменила владельца

По данным «Эксперт РА», по итогам 2025 года «Абсолют Страхование» занимала 30-е место на российском рынке по объему собранных премий (11,8 млрд руб.). Компания с активами 12,4 млрд руб. и капиталом 5,8 млрд руб. является универсальным страховщиком, но основными направлениями ее деятельности считается страхование автокаско (19% собранных премий за прошлый год), страхование прочего имущества юридических лиц, страхование от несчастных случаев и болезней, страхование грузов и добровольное медицинское страхование (ДМС). В марте агентство подтвердило рейтинг «Абсолют Страхования» на уровне А+ со стабильным прогнозом. Аналитики указали, что в конце прошлого года страховщик сформировал резервы «по крупному заявленному убытку», а также столкнулся с ростом рыночного риска в результате покупки «длинных» облигаций. «Абсолют Страхование» выступала одним из страховщиков танкеров «Волгонефть», которые в декабре 2024 года потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к разливу мазута в море и загрязнению побережья. Согласно отчетности по МСФО, 2025 год компания завершила с прибылью 1,2 млрд руб., но финансовый результат снизился почти на 12%.