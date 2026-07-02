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Два авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 2 июля

В аэропорту ввели временные ограничения для самолетов.

В аэропорту имени Чкалова (Нижний Новгород) 2 июля зафиксированы задержки двух авиарейсов. Информация отражена на онлайн‑табло воздушной гавани.

Это связано с действующими в аэропорту временными ограничениями: приём и отправка воздушных судов сейчас не осуществляются.

Так, рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Нижний Новгород — Екатеринбург, запланированный на 8:40, перенесён на 11:10. Аналогично скорректировано расписание вылета в Москву самолёта авиакомпании «Россия»: вместо 9:40 борт отправится в 11:40.

Ранее человек погиб из-за атаки БПЛА в Нижегородской области в ночь на 2 июля.

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