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Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг 2 июля

Белорусы будут работать на один час меньше в четверг 2 июля.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг, 2 июля.

В 2026 году День Независимости, который празднуют в стране 3 июля, выпал на пятницу. Белорусов ждут трехдневные выходные. В связи с этим, заметили в ведомстве, рабочий день 2 июля будет сокращен на один час. А у белорусов, которые работают на 0,5 ставки, рабочий день 2 июля будет сокращен на 30 минут.

Ранее мы собрали, куда сходить 3 июля 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси. Также мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2026 года.

Тем временем в Беларуси поликлиники и больницы изменят график работы в начале июля.

А еще минский метрополитен изменил график движения поездов на один день.