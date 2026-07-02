Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг 2 июля

Министерство труда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг, 2 июля.
В 2026 году День Независимости, который празднуют в стране 3 июля, выпал на пятницу. Белорусов ждут трехдневные выходные. В связи с этим, заметили в ведомстве, рабочий день 2 июля будет сокращен на один час. А у белорусов, которые работают на 0,5 ставки, рабочий день 2 июля будет сокращен на 30 минут.
Ранее мы собрали, куда сходить 3 июля 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси. Также мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2026 года.
Тем временем в Беларуси поликлиники и больницы изменят график работы в начале июля.
А еще минский метрополитен изменил график движения поездов на один день.