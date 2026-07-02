Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг 2 июля

В 2026 году День Независимости, который празднуют в стране 3 июля, выпал на пятницу. Белорусов ждут трехдневные выходные. В связи с этим, заметили в ведомстве, рабочий день 2 июля будет сокращен на один час. А у белорусов, которые работают на 0,5 ставки, рабочий день 2 июля будет сокращен на 30 минут.