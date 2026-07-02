Новую церковь планируют построить в Куйбышевском районе Самары

Участок под религиозное сооружение располагается в восточной части микрорайона Засамарская Слободка, между улицами Ростовская и Шоссейная. Археологические объекты здесь не обнаружили. Подтверждено, что участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.