Сборы российского кинопроката выросли на 27% за полгода

По итогам первого полугодия 2026 года совокупные сборы фильмов в отечественном кинопрокате достигли 35,2 млрд руб., что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Посещаемость также выросла на 12%, до 72,5 млн зрителей, после падения в 2025 году. Основной вклад в рост внес январь, который побил рекорды предыдущих лет по сборам. Средняя стоимость билета увеличилась на 13% — с 428 до 484 ₽