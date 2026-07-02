«Рубин» продлит контракт с Евгением Ставером

Ранее в СМИ сообщалось, что Ставер может покинуть Казань летом и перейти в один из московских клубов с повышением зарплаты. Но, по информации источника «КП-Казань», Евгений с большой вероятностью останется в столице Татарстана и подпишет новый контракт.