В Прикамье начали строить новые площадки для сдачи норм ГТО

Как отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, такие площадки представляют собой открытые тренажерные зоны, где жители могут готовиться к сдаче нормативов ГТО или просто заниматься спортом для поддержания физической формы. По ее словам, интерес к подобным объектам в регионе остается высоким.