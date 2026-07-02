Три рейса задержали в нижегородском аэропорту из-за атаки БПЛА на регион

В ночь на 2 июля в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры приняты в целях безопасности, объявили в Росавиации.
Напомним, регион подвергся массированной атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили 30 вражеских дронов. К сожалению, в результате случившегося пострадали четыре человека, еще один погиб.
По состоянию на 08:30 четверга, в аэропорту им. Чкалова задерживаются три рейса «на вылет». Речь идет о самолетах, которые должны доставить пассажиров в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Так, борт в столицу России отправится в путь не в 09:40, а в 13:40. Авиалайнер, следующий в город на Неве, поднимется в воздух в 13:25 вместо 11:25. Рейс Нижний Новгород — Екатеринбург перенесли с 08:40 на 12:00.
С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители компаний-перевозчиков.