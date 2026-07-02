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Три рейса задержали в нижегородском аэропорту из-за атаки БПЛА на регион

С пассажирами работают сотрудники воздушной гавани.

Источник: Живем в Нижнем

В ночь на 2 июля в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры приняты в целях безопасности, объявили в Росавиации.

Напомним, регион подвергся массированной атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили 30 вражеских дронов. К сожалению, в результате случившегося пострадали четыре человека, еще один погиб.

По состоянию на 08:30 четверга, в аэропорту им. Чкалова задерживаются три рейса «на вылет». Речь идет о самолетах, которые должны доставить пассажиров в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Так, борт в столицу России отправится в путь не в 09:40, а в 13:40. Авиалайнер, следующий в город на Неве, поднимется в воздух в 13:25 вместо 11:25. Рейс Нижний Новгород — Екатеринбург перенесли с 08:40 на 12:00.

С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители компаний-перевозчиков.

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