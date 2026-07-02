Фельдшеры в России получат новые полномочия с 1 сентября

С 1 сентября фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную помощь по профилю психиатрии и наркологии. Это станет возможным в тех медицинских организациях, где в штате нет врача-психиатра-нарколога. Новые нормы закреплены в порядке оказания медицинской помощи, утвержденном приказом Минздрава РФ. Изменения направлены на повышение доступности медицинских услуг, особенно в небольших населенных пунктах и регионах с дефицитом кадров. Работа фельдшера в таких случаях не будет полностью автономной: все действия среднего медперсонала должны быть согласованы с врачом диспансерного отделения наркологической больницы или соответствующего диспансера. Новый приказ также впервые детально регламентирует деятельность кабинетов и отделений медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Документ вводит единые требования к их штатному составу, техническому оснащению и организации процессов. Источник: РИА Новости.