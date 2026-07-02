Движение по переулку Трубному в Хабаровске перекрыто на полтора месяца

Перекрытым оказался участок переулка Трубного от улицы Волочаевской (точнее, от поворота на АЗС, автомойку, шиномонтажку и автосервис) до поворота к дому № 14 по Трубному переулку. Рядом с этим участком сейчас строится жилой комплекс Onyx Black. С обеих сторон на проезжей части установлены бетонные блоки, дорожные знаки и металлический забор. На самом закрытом участке уже идут работы — экскаваторы раскапывают дорогу. Рядом лежат металлические трубы и бетонные блоки. Дорога в этом месте будет перекрыта до 15 августа, то есть на полтора месяца. Соответствующее постановление подписал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Это необходимо для того, чтобы проложить сети водоснабжения, отопления и канализации к строящемуся жилому комплексу. При этом объехать перекрытый участок дороги можно через территорию соседней автомойки и шиномонтажки.