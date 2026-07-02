Снег выпал на Чукотке в начале июля

2 июля в трех селах Чукотки зафиксированы снегопады. «Сегодня в Амгуэме, Ванкареме и Нутэпэльмене заметили снег. Даже в Эгвекиноте вершины сопок покрылись снежными шапками… Снег напоминает нам, что Север всегда остается самим собой», — сообщает местная администрация. Эгвекинот расположен на берегу залива Креста Берингова моря, в 32 километрах к югу от Северного полярного круга. Для этих мест снег в летние месяцы — явление нередкое, но каждый раз привлекает внимание жителей и гостей округа. Источник: «Вести».