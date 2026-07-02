Хабаровские полицейские задержали курьера мошенников, обманувших вдову участника СВО на 4,3 млн рублей

19-летний студент работал курьером у телефонных мошенников. В ноябре 2025 года злоумышленники, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, обманули вдову участника СВО. Под предлогом борьбы с финансированием недружественных стран они убедили женщину передать все накопления — 4 млн 350 тысяч рублей. Курьер забрал деньги и отвез их во Владивосток. Его задержали в Хабаровском аэропорту за несколько минут до вылета в Москву. Студент находится под стражей, ему грозит до 10 лет колонии. Источник: УМВД России по Хабаровскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/17029099948746.mp4