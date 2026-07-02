На обходе Красноярска возле Солонцов начали укладывать асфальт

На обходе Красноярска вблизи Солонцов дорожники приступили к укладке нижних слоев асфальтобетонного покрытия. Работы идут в рамках реконструкции транспортной развязки по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и подготовки к 400-летию Красноярска. Подрядчик уже завершил отсыпку земляного полотна на участке, где переносили шлюз и одну из разворотных петель. Для укрепления основания использовали нефелиновый шлам с Ачинского глиноземного комбината. По свойствам он похож на цемент, а его добавление должно повысить прочность дороги и устойчивость к нагрузкам от грузового транспорта. Верхний слой асфальтобетона на этом участке уложат в 2027 году, — сообщили в региональном министерстве транспорта. Параллельно начался монтаж электроосвещения. Специалисты прокладывают подземные коммуникации, после чего приступят к заливке фундаментов для опор. Также дорожники уже смонтировали подземный пешеходный переход и завершают восстановление земляного полотна над ним. После этого на участке уложат асфальтобетон, откроют движение, а временную объездную дорогу демонтируют. Напомним, что на транспортной развязке возле красноярских Солонцов дорожные работы начались в конце марта.