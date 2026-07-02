Мошенники начали использовать угрозы БПЛА для обмана: как выманивают деньги из россиян

В России зафиксирована новая уловка телефонных аферистов, которые играют на страхе людей перед угрозой БПЛА. Мошенники создают поддельные сайты, имитирующие систему оповещения «Радар РФ», где якобы показывается информация об атаках дронов и убежищах. Как сообщили в Киберполиции МВД России, злоумышленники используют обратную связь, чтобы войти в доверие к гражданам.
На фальшивой странице пользователю предлагают подключить уведомления, для чего необходимо ввести шестизначный код. Сразу после этого на телефон приходит ложное сообщение о взломе аккаунта на портале госуслуг и рекомендация перезвонить на специальную «горячую линию поддержки». Когда жертва сама набирает номер, на том конце провода включаются классические приёмы социальной инженерии.
В ходе разговора лжесотрудники внушают собеседнику, что он якобы переводил деньги запрещённым организациям, или пугают несанкционированным списанием средств. Они настойчиво убеждают человека срочно перевести все накопления на «безопасные» счета или выполнить иные странные проверочные действия. Конечная цель преступников проста: заставить россиянина добровольно связаться с поддельным колл-центром и поверить в то, что он общается с представителями власти.
Ранее стало известно, что сейчас в стране особенно распространены двухэтапные схемы. Первый звонок создаёт сильный стресс и панику, а второй — от имени якобы сотрудников правоохранительных органов — использует этот испуг, чтобы жертва беспрекословно рассталась с деньгами.