Леус заявил о приближающемся пике жары в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что погода в Москве приближается к пику жары.
Леус сказал в мессенджере, что столбики термометров будут колебаться около 30 выше нуля.
Ветер будет южным и достигать 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 743 мм рт. ст. Леус сказал, что соответствующий показатель ниже нормы.
Температура воздуха в пятницу чуть снизится, возможны кратковременные дожди, сказал метеоролог.
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