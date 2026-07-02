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Леус заявил о приближающемся пике жары в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что погода в Москве приближается к пику жары.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что погода в Москве приближается к пику жары.

Леус сказал в мессенджере, что столбики термометров будут колебаться около 30 выше нуля.

Ветер будет южным и достигать 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 743 мм рт. ст. Леус сказал, что соответствующий показатель ниже нормы.

Температура воздуха в пятницу чуть снизится, возможны кратковременные дожди, сказал метеоролог.

Читайте материал: Стало известно, когда в Москве похолодает.

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