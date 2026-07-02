NBC узнал детали задержания российских руферов на Эмпайр-стейт-билдинг

Полиция получила вызовы около полудня по местному времени (19:00 мск), когда двух человек заметили на верхней части здания на высоте 1454 фута (около 443 м.). Они были в черной одежде и масках, а на антенне закрепили баннер с фразой: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир».