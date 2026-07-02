NBC узнал детали задержания российских руферов на Эмпайр-стейт-билдинг

Российских руферов Ангелину Николау и Ивана Кузнецова, известного как Иван Биркус, задержали 1 июля в Нью-Йорке после подъема на антенну Эмпайр-стейт-билдинг, передает NBC New York.
Полиция получила вызовы около полудня по местному времени (19:00 мск), когда двух человек заметили на верхней части здания на высоте 1454 фута (около 443 м.). Они были в черной одежде и масках, а на антенне закрепили баннер с фразой: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир».
Примерно через полчаса они начали спускаться к платформе, где Кузнецов сделал Николау предложение. Затем их встретили полицейские и арестовали.
Высота Эмпайр-стейт-билдинга с учетом шпиля — 443,2 м, в здании официально 102 этажа, 103-й и 104-й уровни относятся к техническим зонам. В 2023 году Джаред Лето стал первым человеком, которому официально разрешили подняться по стене небоскреба, он прошел участок от 86-го этажа до вершины примерно за 20 минут.
Руферам предъявили обвинения, в том числе в незаконном проникновении, создании угрозы, причинении ущерба, хулиганстве и хранении инструментов для взлома. По данным New York Post, они могли преодолеть сетчатое ограждение между 102-м и 103-м этажами, куда закрыт доступ для посетителей.
Представитель Эмпайр-стейт-билдинга назвал инцидент несанкционированным и заявил, что угрозы для арендаторов, посетителей и гостей смотровой площадки не было.
Николау и Биркус стали героями документального фильма Netflix «Скайуокеры: История любви», вышедшего в 2024 году, в нем показаны их восхождения на высотные здания без страховки. Один из центральных эпизодов фильма связан с подготовкой к подъему на шпиль Merdeka 118 в Куала-Лумпуре, второго по высоте здания мира.
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