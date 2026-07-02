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Шесть рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 2 июля

Задержки затрагивают рейсы трех авиакомпаний.

Источник: Время

Шесть рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 2 июля, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Позднее вылетят самолеты авиакомпаний Red Wings в Екатеринбург, Smartavia — в Санкт-Петербург и «России» — в Москву. Аналогичные задержки существуют и в обратном направлении для тех же самых авиакомпаний.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что 2 июля в регионе были сбиты 30 вражеских БПЛА, есть один погибший и четверо пострадавших.

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