Шесть рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 2 июля, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Позднее вылетят самолеты авиакомпаний Red Wings в Екатеринбург, Smartavia — в Санкт-Петербург и «России» — в Москву. Аналогичные задержки существуют и в обратном направлении для тех же самых авиакомпаний.
Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что 2 июля в регионе были сбиты 30 вражеских БПЛА, есть один погибший и четверо пострадавших.
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