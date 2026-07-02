Прохор Шаляпин раскрыл подробности примирения с Филиппом Киркоровым

Еще в ноябре прошлого года Шаляпин рассказал, что в нулевых он состоял в хороших отношениях с Киркоровым. Однако музыкант добавил, что их дружба не продлилась долго, так как Филипп видел в Прохоре конкурента. Примерно в то же время, как рассказал Шаляпин, он стал участником конфликта между Киркоровым и продюсером Яной Рудковской — с тех пор он остался для них врагом.