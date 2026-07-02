Прохор Шаляпин раскрыл подробности примирения с Филиппом Киркоровым

Певец Прохор Шаляпин заявил, что помирился со своим коллегой Филиппом Киркоровым спустя 18 лет конфликта. Артист отметил, что пообщался с музыкантом во время концерта, и им удалось поставить точку в старой истории. Шаляпин решил раскрыть детали примирения с Киркоровым.
По его словам, он очень рад тому, что они наладили отношения. Исполнитель подчеркнул, что все это время таил обиду и говорил о конфликте публично, однако всегда относился к Киркорову «с уважением как к большому артисту».
— У меня всегда к нему было теплое отношение, как к ребенку, как к брату несмотря на то, что мы не общались, — пояснил он.
Исполнитель признался, что шаг к примирению они сделали оба.
— Я человек эмпатичный, а Филипп Киркоров более грандиозный, чем я. Соответственно, если бы я подошел, а он отвернулся, для меня это был бы неприятный удар. Но получилось так, что мы одновременно решили пойти на примирение. Я расцениваю это со стороны Филиппа как великодушие, — приводит слова Шаляпина StarHit.
Еще в ноябре прошлого года Шаляпин рассказал, что в нулевых он состоял в хороших отношениях с Киркоровым. Однако музыкант добавил, что их дружба не продлилась долго, так как Филипп видел в Прохоре конкурента. Примерно в то же время, как рассказал Шаляпин, он стал участником конфликта между Киркоровым и продюсером Яной Рудковской — с тех пор он остался для них врагом.