Красноярский цирк реконструируют не раньше 2030 года

Для реконструкции Красноярского цирка начали искать подрядчика. Тендер на государственном портале 30 июня опубликовала московская компания «Единый заказчик в сфере строительства». Начальная цена контракта — более 2,86 миллиарда рублей. Заявки принимаются до 16 июля.
Согласно документации, все работы — от разработки проекта до ввода объекта в эксплуатацию — займут 1375 дней, то есть почти четыре года. Это означает, что цирк откроется не раньше 2030 года, хотя изначально власти планировали завершить реконструкцию к 400-летию Красноярска, которое отметят в 2028 году. На проектирование и экспертизу отводится 365 дней с даты заключения контракта, на стройку — 1320 дней.
Напомним, Красноярский цирк закрыли на первый в истории капитальный ремонт в 2019 году, планировалось открыть его в 2021-м. Однако проект неоднократно корректировался, в том числе из-за изменения требований к содержанию животных.
В сентябре 2025 года министр культуры края Аркадий Зинов сообщил, что работы приостановлены — зданию требуется не капремонт, а полноценная реконструкция. Объект передали в ведение ППК «Единый заказчик», выделили дополнительное финансирование в размере 3 млрд рублей. На данный момент уже выполнены ремонт кровли, монтаж остекления на втором этаже, утепление фасадов и прокладка части инженерных сетей.
Фото на главной: vk.com/rosgoscirc.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.