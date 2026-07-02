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Красноярский цирк реконструируют не раньше 2030 года

Для реконструкции Красноярского цирка начали искать подрядчика.

Для реконструкции Красноярского цирка начали искать подрядчика. Тендер на государственном портале 30 июня опубликовала московская компания «Единый заказчик в сфере строительства». Начальная цена контракта — более 2,86 миллиарда рублей. Заявки принимаются до 16 июля.

Согласно документации, все работы — от разработки проекта до ввода объекта в эксплуатацию — займут 1375 дней, то есть почти четыре года. Это означает, что цирк откроется не раньше 2030 года, хотя изначально власти планировали завершить реконструкцию к 400-летию Красноярска, которое отметят в 2028 году. На проектирование и экспертизу отводится 365 дней с даты заключения контракта, на стройку — 1320 дней.

Напомним, Красноярский цирк закрыли на первый в истории капитальный ремонт в 2019 году, планировалось открыть его в 2021-м. Однако проект неоднократно корректировался, в том числе из-за изменения требований к содержанию животных.

В сентябре 2025 года министр культуры края Аркадий Зинов сообщил, что работы приостановлены — зданию требуется не капремонт, а полноценная реконструкция. Объект передали в ведение ППК «Единый заказчик», выделили дополнительное финансирование в размере 3 млрд рублей. На данный момент уже выполнены ремонт кровли, монтаж остекления на втором этаже, утепление фасадов и прокладка части инженерных сетей.

Фото на главной: vk.com/rosgoscirc.

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