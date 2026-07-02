Красноярский цирк реконструируют не раньше 2030 года

Согласно документации, все работы — от разработки проекта до ввода объекта в эксплуатацию — займут 1375 дней, то есть почти четыре года. Это означает, что цирк откроется не раньше 2030 года, хотя изначально власти планировали завершить реконструкцию к 400-летию Красноярска, которое отметят в 2028 году. На проектирование и экспертизу отводится 365 дней с даты заключения контракта, на стройку — 1320 дней.