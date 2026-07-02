Сквер героев СВО в Комсомольске-на-Амуре готов наполовину

В разработке дизайн-проекта участвовали студенты и преподаватели профильной кафедры местного университета. По итогам голосования 2026 года сквер снова стал победителем, набрав почти шесть тысяч голосов, поэтому в следующем году Комсомольск-на-Амуре продолжит второй этап благоустройства.