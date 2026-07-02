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Сквер героев СВО в Комсомольске-на-Амуре готов наполовину

Ход работ во время поездки в город проверил губернатор Дмитрий Демешин.

В Комсомольске-на-Амуре продолжают благоустраивать сквер в память об участниках СВО. Объект, который выбрали сами горожане, готов примерно на 50 процентов, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Ход работ во время поездки в город проверил губернатор Дмитрий Демешин. Подрядчик уже спланировал территорию и подготовил основание для площадки, сейчас рабочие монтируют фундаменты под монументы и укладывают гранитную плитку.

Первую очередь сквера планируют завершить до конца 2026 года. Благоустройство разбили на несколько этапов, чтобы постепенно создать не просто место для прогулок, а памятное пространство для семей героев и жителей города.

Инициатива появилась по запросу комсомольчан. В 2025 году почти пять тысяч жителей проголосовали за эту территорию в рамках выбора объектов благоустройства.

«Горожане пожелали видеть здесь не просто красивую зону для отдыха, а памятное место», — отметил Дмитрий Демешин.

В разработке дизайн-проекта участвовали студенты и преподаватели профильной кафедры местного университета. По итогам голосования 2026 года сквер снова стал победителем, набрав почти шесть тысяч голосов, поэтому в следующем году Комсомольск-на-Амуре продолжит второй этап благоустройства.