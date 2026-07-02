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Ирина Текслер стала социальным архитектором июня‑2026

Жюри конкурса оценило кейс Парижской недели моды.

Источник: 1obl.ru

Проект «Социальный архитектор» определил имена июня — лучших среди общественных деятелей и организаций, которые занимались реализацией значимых для общества инициатив. Среди них — Агентство развития креативных индустрий региона и его идейный вдохновитель Ирина Текслер. Звание социального архитектора присвоили за масштабную работу команды по развитию локальной идентичности через моду и искусство.

Напомним, что в конце мая в Челябинске и Магнитогорске прошла серия лекций, дискуссий и мастер-классов, связанных с модной индустрией. Кульминацией стала III Парижская неделя моды под сводами копии Эйфелевой башни — проект, который с каждым годом набирает обороты и превращается в визитную карточку региона. Организаторы объединили девять мероприятий на разных территориях: от выставочных пространств до открытых подиумов в селе Париж.

Главный показ собрал более 850 зрителей вживую, а еще 25 тысяч человек следили за трансляцией онлайн. На подиуме свои коллекции представили 14 брендов, десять из которых — челябинские. Для многих местных дизайнеров это выступление стало трамплином к узнаваемости и росту продаж.

Также в Челябинске прошел международный конкурс «Модный цех», который привлек молодые таланты из России, Белоруссии, Китая, Узбекистана и Казахстана.

Специальным гостем Недели моды выступил историк моды и искусствовед Анатоль Вовк. Он не только посетил показ в Париже, но и за несколько часов до него провел лекцию-дискуссию в Магнитогорске, посвященную коллаборациям современных брендов с народными промыслами. Культурную программу дополнила органная музыка в исполнении профессора Московской консерватории Евгении Кривицкой и солистов Челябинской государственной филармонии.

В своем канале в соцсетях Ирина Текслер отметила, что в 2027 году, когда Челябинск будет носить звание культурной столицы, красивая история в маленьком Париже продолжится.

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