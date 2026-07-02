Ирина Текслер стала социальным архитектором июня‑2026

Напомним, что в конце мая в Челябинске и Магнитогорске прошла серия лекций, дискуссий и мастер-классов, связанных с модной индустрией. Кульминацией стала III Парижская неделя моды под сводами копии Эйфелевой башни — проект, который с каждым годом набирает обороты и превращается в визитную карточку региона. Организаторы объединили девять мероприятий на разных территориях: от выставочных пространств до открытых подиумов в селе Париж.