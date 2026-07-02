Как купить щенка для ребёнка и не прогадать с породой?

Разобраться помогла инструктор Российской кинологической федерации.
Не каждый родитель устоит перед просьбами ребёнка завести собаку — особенно, если чадо напоминает о своём желании днями и месяцами. Но питомец — не игрушка. Что важно учесть перед тем, как взять домой «хвостика»?
"Перед тем как завести собаку, важно понять, готов ли ребёнок нести ответственность за животное и будете ли вы ухаживать за питомцем, если сын или дочь устанет от него, — предупреждает инструктор Российской кинологической федерации Наталья Новодворская. — Собаку нужно выгуливать каждый день по три раза — и даже 1 января. Вы будете в этом участвовать?
Далее стоит определиться с породой: почитать серьёзную литературу и разобраться, для чего она выводилась, каким характером обладают её представители. Домоседам не стоит рассматривать породу, требующую большой физической нагрузки, как бы она ни нравилась внешне: собака без необходимой ей активности просто разнесёт квартиру".
Эксперт рекомендует идти к заводчикам вместе со специалистом — он поможет подобрать подходящего под ваши цели и темперамент щенка. Не всегда малыш, который первым побежал навстречу, и есть «тот самый». Обратите внимание, что щенок ведёт себя соответственно возрасту: в 1,5−2,5 месяцев он должен быть подвижным, любознательным, доброжелательным, с хорошим аппетитом, а поведение его родителей не должно вызывать вопросов.
Напомним, ранее krsk.aif.ru рассказывал о семье заводчиков, посвятивших жизнь редкой в России породе собак.