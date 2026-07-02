Как купить щенка для ребёнка и не прогадать с породой?

"Перед тем как завести собаку, важно понять, готов ли ребёнок нести ответственность за животное и будете ли вы ухаживать за питомцем, если сын или дочь устанет от него, — предупреждает инструктор Российской кинологической федерации Наталья Новодворская. — Собаку нужно выгуливать каждый день по три раза — и даже 1 января. Вы будете в этом участвовать?