Почти 2 тысячи пациентов обследовали врачи теплохода «Здоровье» за июнь в Хабаровском крае

В июне «плавучая поликлиника» посетила 32 населенных пункта, благодаря чему медики смотрели обследовать почти 2 тысячи человек, в том числе более 700 детей и 13 беременных. В составе бригады — 19 узкопрофильных медицинских специалистов. Врачи проводят осмотры, консультируют пациентов и в случае необходимости направляют на дополнительные обследования. Все это позволяет жителям отдаленных и небольших сел проверять состояние своего здоровья, не выезжая из собственных населенных пунктов. «Хабаровский теплоход “Здоровье” — уникальный проект в нашей стране. Он дает возможность врачам добраться туда, куда летом можно попасть только по реке, а зимой лишь по зимнику или с помощью санитарной авиации. И мы обязательно продолжим эту добрую традицию», — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.