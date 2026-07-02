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Учёные создали синтетическую клетку с нуля: она ест, растёт и размножается, как живая

CNN: В США впервые создали с нуля синтетическую клетку из неживых компонентов.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Миннесотского университета в США впервые создали синтетическую клетку с нуля, которая может питаться, расти и размножаться, как настоящая. Этот прорыв в синтетической биологии может открыть эру организмов, созданных по индивидуальному заказу, которые функционируют как живые, сообщает сайт телеканала CNN.

Отмечается, что клетка неспецифична — она не растительная, ни животная, — но больше всего похожа на простую бактерию. При этом в будущем ее можно будет запрограммировать на решение некоторых серьезных биологических проблем в мире под конкретного человека.

Речь идет о биоинженерии естественных клеток для решения проблем человечества, над которой ученые работают не один десяток лет. Ученые утверждают, что синтетические клетки — это следующий рубеж в науке. Они потенциально могут привести к разработке новых методов лечения рака и новых способов улавливания углерода или производства химических веществ.

Ранее сообщалось, что русские ученые научились выращивать запчасти для человека из стволовых клеток. Это стало настоящим переворотом в медицине.

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