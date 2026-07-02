Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура поможет пострадавшим от БПЛА нижегородцам

Сотрудники надзорного ведомства работают на месте повреждения объектов инфраструктуры.

Прокуратура Нижегородской области держит на контроле ситуацию с защитой прав жителей, пострадавших в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, в результате инцидента зафиксированы повреждения на территории региона. Сотрудники надзорного ведомства работают на месте. Они следят за устранением последствий происшествия и обеспечивают соблюдение законных интересов граждан.

Напомним, что из-за атаки БПЛА в Нижегородской области в ночь на 2 июля погиб человек.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше