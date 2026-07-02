Прокуратура поможет пострадавшим от БПЛА нижегородцам

Прокуратура Нижегородской области держит на контроле ситуацию с защитой прав жителей, пострадавших в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По имеющимся данным, в результате инцидента зафиксированы повреждения на территории региона. Сотрудники надзорного ведомства работают на месте. Они следят за устранением последствий происшествия и обеспечивают соблюдение законных интересов граждан.
Напомним, что из-за атаки БПЛА в Нижегородской области в ночь на 2 июля погиб человек.
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