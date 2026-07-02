Израиль планирует отказаться от финансовой помощи США уже в этом году

Израильский лидер объяснил свое решение тем, что экономика государства достигла достаточного уровня развития и более не является «малой». Он подчеркнул, что Иерусалим способен самостоятельно изыскать средства для финансирования той доли валового внутреннего продукта, которая ранее покрывалась за счет американского бюджета. Премьер выразил желание запустить этот процесс как можно скорее, не откладывая на долгий срок.