Израиль планирует отказаться от финансовой помощи США уже в этом году

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении прекратить получать финансовую поддержку от Соединенных Штатов уже в текущем году. Глава правительства считает, что его страна больше не нуждается в подобных вливаниях извне. Его слова приводит News 18.
«Я хочу прекратить американскую помощь. Это как пособие по безработице, я этого не хочу», — указал Нетаньяху.
Израильский лидер объяснил свое решение тем, что экономика государства достигла достаточного уровня развития и более не является «малой». Он подчеркнул, что Иерусалим способен самостоятельно изыскать средства для финансирования той доли валового внутреннего продукта, которая ранее покрывалась за счет американского бюджета. Премьер выразил желание запустить этот процесс как можно скорее, не откладывая на долгий срок.
Тем временем на политическом фоне появляются тревожные сигналы. Ранее в СМИ попала информация о том, что Израиль может лишиться статуса особого союзника Вашингтона из-за растущего недовольства действиями Тель-Авива.
На минувшей неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал резкое заявление о том, что у Израиля практически не осталось сторонников в мире. Американский политик призвал израильское руководство серьезно взвесить все последствия перед возможными атаками на союзников.