Нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА

Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль соблюдение прав местных жителей, пострадавших от БПЛА. Об этом представители надзорного ведомства сообщили 2 июля.
Напомним, в ночь на четверг силы ПВО уничтожили над регионом 30 вражеских дронов. В результате атаки беспилотников погиб человек. Власти пообещали оказать помощь его близким.
Также известно о четырех пострадавших. С ними работают медики. Одного человека пришлось госпитализировать.
Сотрудники прокуратуры выехали на места падения обломков БПЛА, они контролируют процесс ликвидации последствий ЧП.
Нижегородцы могут подать жалобы и получить правовую помощь в связи с атакой беспилотников на «горячую линию» прокуратуры по номеру 8−903−602−22−20.