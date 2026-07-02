Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА

2 июля силы ПВО уничтожили над регионом 30 вражеских беспилотников.

Источник: Живем в Нижнем

Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль соблюдение прав местных жителей, пострадавших от БПЛА. Об этом представители надзорного ведомства сообщили 2 июля.

Напомним, в ночь на четверг силы ПВО уничтожили над регионом 30 вражеских дронов. В результате атаки беспилотников погиб человек. Власти пообещали оказать помощь его близким.

Также известно о четырех пострадавших. С ними работают медики. Одного человека пришлось госпитализировать.

Сотрудники прокуратуры выехали на места падения обломков БПЛА, они контролируют процесс ликвидации последствий ЧП.

Нижегородцы могут подать жалобы и получить правовую помощь в связи с атакой беспилотников на «горячую линию» прокуратуры по номеру 8−903−602−22−20.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше