Как изменились расчеты по внешней торговле из-за санкций?

— Безусловно, после того как практически вся банковская система Российской Федерации оказалась под санкциями как европейскими, так и американскими, расчеты через банки напрямую через корсчета стали не просто затруднительны, а практически невозможны. Однако все же есть банки, у которых еще счета работают, пусть и не через Swift, пусть и не так быстро, как до 2022 года, но деньги можно переводить.