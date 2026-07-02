Как изменились расчеты по внешней торговле из-за санкций?

Санкции против российских банков сделали прямые расчеты через корреспондентские счета в Европе и США практически невозможными. На рынке усилилась роль платежных агентов, которые замыкают экспортные и импортные потоки, при этом их комиссии уже значительно снизились.
Логистика внешней торговли удлинилась и подорожала за счет транзита через третьи страны, включая посредников в Средней Азии, однако бизнес находит технические решения для поставок. Удорожание импорта сглаживается крепким рублем и снижением потребительского спроса на импортные товары, параллельно компаниям приходится выстраивать новые цепочки с партнерами в Азии и на Ближнем Востоке.
Подробнее об этом — в интервью с Алексеем Куприяновым, руководителем корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Синара».
— Алексей, как сегодня выстраиваются расчеты по внешнеторговым контрактам?
— Безусловно, после того как практически вся банковская система Российской Федерации оказалась под санкциями как европейскими, так и американскими, расчеты через банки напрямую через корсчета стали не просто затруднительны, а практически невозможны. Однако все же есть банки, у которых еще счета работают, пусть и не через Swift, пусть и не так быстро, как до 2022 года, но деньги можно переводить.
На чем замкнулись основные потоки? Появились на рынке платежные агенты, которые заняты расшивкой платежей. У нас есть, с одной стороны, экспортные потоки, с другой стороны, импортные потоки. Найти возможность, где деньги экспортеров, профинансируют импортный поток, — задача этих платежных агентов.
В начале этой проблемы, то есть в 22−23 годах, в какой-то степени 24-м, стоимость агентских услуг была достаточно высокая. Однако за счет роста конкуренции, увеличения количества такого рода агентов стоимость значительно снизилась. И если в начале санкционного давления на банки мы видели, что ставки доходили до 10%, а иногда и выше по каким-то операциям, то на сегодня мы не видим стоимости выше 3% по самым сложным сделкам.
— Остаются же логистические разрывы. Вот как с ними быть?
— С логистикой ситуация меняется постоянно. Есть, примеры, когда транспортный самолет с электроникой приземлялся в одной из среднеазиатских стран. Буквально — садился и тут же взлетал и летел уже в Москву.
Получалось, что по логистике мы, как Российская Федерация, покупаем в среднеазиатской стране, а на самом деле товар пролетал из Китая через некоего посредника, который принимал товар в этой среднеазиатской стране.
Здесь это уже техническое исполнение, которое просто делает логистику в той или иной ситуации дороже. Но решение находится всегда. Мы видим удорожание импорта. Но с учетом крепкого рубля в последнее время и в целом падения импорта с точки зрения покупок населением здесь не происходит чего-то такого, что бы как-то серьезно влияло на стоимость этого импорта.