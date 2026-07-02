В части домов Ново-Савиновского района Казани уменьшится напор воды

Об этом предупреждает МУП «Водоканал».
Причиной временных неудобств станут аварийные работы на водопроводных сетях по адресу: ул. Ибрагимова, 45а, пояснили на предприятии.
Напор воды может быть понижен с 9 часов утра, пониженное давление будет сохраняться ориентировочно до 13 часов.
Уменьшение давления затронет здания, расположенные по следующим адресам:
— ул. Волгоградская, д. 35, 37, 37а, 39а, 41, 43, 45; — ул. Короленко, д. 31а, 33а, 33б, 35, 35а, 35б, 35а корп. 1, 35а корп. 2, 37, 39, 41, 43, 45, 47; — пр. Ибрагимова, д. 43а, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 55, 57, 57а, 59; — пр. Ямашева, д. 11б, 28, 28а, 28а корп. 1, 28 г, 30, 32, 32а.