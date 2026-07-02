Эпидемиологи проверили состояние более 170 пляжей и зон отдыха в Беларуси

«Санитарно-эпидемиологическая служба проверила 4 389 объектов, в том числе более 170 пляжей и зон рекреации», — говорится в сообщении Минздрава в Telegram.
В фокусе внимания эпидемиологов были чистота территории пляжей, состояние песка и прибрежной зоны, исправность раздевалок, общественных туалетов и контейнерных площадок, а также соблюдение требований благоустройства. Кроме того, специалисты проверили, как объекты выездной торговли соблюдают условия хранения пищевых продуктов и сроки их годности.
В ходе рейдов были выявлены типичные для жаркого сезона нарушения: неудовлетворительное состояние контейнерных площадок, переполненные урны и мусоросборники, наличие бытового мусора непосредственно на пляжах, а также несвоевременный покос сорной растительности.
«Собственникам пляжей и эксплуатирующим организациям зон отдыха даны предложения по устранению нарушений. К ряду нарушителей применены меры административного воздействия», — сообщает Минздрав.
На сегодняшний день все недочеты оперативно устранены, местные власти проинформированы о результатах проверок.
Правила поведения на пляже.
В Минздраве также обратились к отдыхающим с призывом соблюдать элементарные правила поведения у воды. Ведомство настоятельно рекомендует не оставлять мусор на пляже и пользоваться урнами, а в случае их переполнения — не складировать отходы рядом, а по возможности забирать упаковку и бутылки с собой или сообщать о проблеме администрации.
Категорически запрещается закапывать мусор в песок или бросать его в воду. Особое внимание уделяется запрету на окурки, стеклянные предметы и пластик в прибрежной зоне.
«Чистота и порядок в местах массового отдыха — это результат совместной работы как эксплуатирующих организаций, так и сознательности каждого отдыхающего», — подчеркнули в пресс-службе Минздрава.
Контроль за состоянием зон рекреации продолжается на постоянной основе, отметили в ведомстве.