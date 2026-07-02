Эпидемиологи проверили состояние более 170 пляжей и зон отдыха в Беларуси

В Минздраве также обратились к отдыхающим с призывом соблюдать элементарные правила поведения у воды. Ведомство настоятельно рекомендует не оставлять мусор на пляже и пользоваться урнами, а в случае их переполнения — не складировать отходы рядом, а по возможности забирать упаковку и бутылки с собой или сообщать о проблеме администрации.