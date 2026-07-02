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Красноярец заплатит 35 тысяч за полёт на вертолёте над городом без прав

На борту также был указан неверный регистрационный знак.

В Красноярске пилота оштрафовали на 35 тысяч рублей за полёт на вертолёте без прав. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В мае этого года мужчина поднялся в воздух на Robinson R-44 над краевым центром, не имея удостоверения пилота и не уведомив авиадиспетчеров. Кроме того, на борту был указан неверный регистрационный знак.

По инициативе Красноярской транспортной прокуратуры нарушителя оштрафовали на общую сумму 35 тысяч рублей по трём статьям КоАП — за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов.

Ранее мы сообщали, что три протокола составили на виновницу ДТП с автобусом в Красноярском крае.