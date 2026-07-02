Силы ПВО РФ за ночь сбили 327 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство привело данные с 20:00 1 июля до 7:00 2 июля (время московское).
За этот период российские военные отразили атаки БПЛА в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областях, а также столичном регионе.
Кроме того, силы ПВО уничтожили дроны ВСУ над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ночью над регионом было сбито 30 БПЛА противника. Обломки повредили промышленный объект и нескольких жилых домов. Один человек погиб.