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Силы ПВО РФ за ночь сбили 327 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Российская газета

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство привело данные с 20:00 1 июля до 7:00 2 июля (время московское).

За этот период российские военные отразили атаки БПЛА в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областях, а также столичном регионе.

Кроме того, силы ПВО уничтожили дроны ВСУ над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ночью над регионом было сбито 30 БПЛА противника. Обломки повредили промышленный объект и нескольких жилых домов. Один человек погиб.

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