ФК «Пари НН» подписал трёх перспективных игроков из академии «Чертаново»

Право на Кавтрева перейдёт к «Пари НН» в январе 2027 года. В сезоне‑2026 Рамиль провёл 13 матчей во 2 лиге (Дивизион Б), забил 1 гол и сделал 2 ассиста; Георгий сыграл 10 матчей, отметился 2 голами и 2 передачами; Егор сочетал выступления в ЮФЛ‑U17 (4 игры, 1 гол) и во 2 лиге (11 игр, 1 гол).