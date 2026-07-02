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ФК «Пари НН» подписал трёх перспективных игроков из академии «Чертаново»

Новичками стали Рамиль Гайнуллин, Георгий Сафронов и Егор Кавтрев.

Источник: Время

Футбольный клуб «Пари НН» объявил о подписании трёх молодых воспитанников московской академии «Чертаново»: центрального полузащитника Рамиля Гайнуллина (2009 г. р.), нападающего Георгия Сафронова (2010 г. р.) и левого полузащитника Егора Кавтрева (2009 г. р.).

Права на Гайнуллина и Сафронова выкуплены сразу, однако до конца сезона‑2026 футболисты останутся в «Чертаново» на правах аренды.

Право на Кавтрева перейдёт к «Пари НН» в январе 2027 года. В сезоне‑2026 Рамиль провёл 13 матчей во 2 лиге (Дивизион Б), забил 1 гол и сделал 2 ассиста; Георгий сыграл 10 матчей, отметился 2 голами и 2 передачами; Егор сочетал выступления в ЮФЛ‑U17 (4 игры, 1 гол) и во 2 лиге (11 игр, 1 гол).

Ранее сообщалось, что юниоры «Пари НН» разгромили «Мордовию» в ЮФЛ Приволжье.